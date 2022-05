Anpi Reggio Calabria: “Smuraglia vivrà nei cuori di chi non tollera il fascismo”

“Carlo Smuraglia continuerà a vivere nei cuori di ogni persona che ama la libertà, che non tollera il fascismo e che si adopera per affermare i valori sanciti nella nostra Costituzione nata dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione dal nazifascismo condotta dai Partigiani”. Così in una nota l’Anpi provinciale di Reggio Calabria.

“Tante le donne e gli uomini della provincia di Reggio Calabria che condivisero l’opposizione al fascismo – prosegue la nota – e che insieme a Carlo Smuraglia continuarono a battersi nel dopoguerra e fino ai nostri giorni per affermare la dignità umana, il diritto al lavoro, la giustizia sociale, l’uguaglianza, l’accesso all’istruzione e per una sanità pubblica universale, efficiente e gratuita. Carlo Smuraglia continuerà ad essere esempio di onestà, lealtà, autonomia e attaccamento alla Costituzione. Nessuno potrà mai cancellare la sua testimonianza umana ed il suo impegno antifascista che lo hanno visto sempre in prima linea a difendere la democrazia italiana contro i potentati, le mafie, i servizi deviati e verso chi propugnava lo stravolgimento della Costituzione istigando all’odio, praticando la violenza, ricorrendo allo stragismo o promuovendo razzismo e xenofobia”. “Gli antifascisti dell’Area metropolitana di Reggio Calabria – conclude la nota – ne custodiranno gli insegnamenti e opereranno per raccogliere il suo testimone culturale attivato con la stipula del Protocollo tra Anpi e Ministero dell’Istruzione per trasmettere ai giovani la Memoria sulla Resistenza ed i valori della Costituzione”.