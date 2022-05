Cancro al seno, a Reggio Calabria Comune e associazioni rilanciano il tema della prevenzione

La diagnosi precoce, è stato rimarcato, resta l’arma più efficace, “e su questo terreno l’amministrazione comunale intende fare la propria parte continuando ad affiancare la LILT e tutte le realtà associative che operano in questo ambito, per far sì che ci sia una sempre più forte e radicata consapevolezza nella collettività rispetto all’importanza di individuare per tempo l’insorgere della patologia ed affrontare il problema nel migliore dei modi”.

Il presidente Giordano, in questa direzione, ha illustrato il percorso di iniziative di sensibilizzazione e attività a carattere informativo che vedono protagonista la LILT sul territorio. “Un percorso rispetto al quale – ha poi concluso Romeo – il Comune ma anche la Città metropolitana, come ribadito dal collega Giuseppe Giordano, intendono offrire pieno e concreto supporto. Ringrazio in tal senso tutti i componenti della Quinta Commissione per l’approccio operativo e costruttivo che anima i lavori di questo organismo consiliare e che ci consente di sostenere al meglio l’opera che le associazioni del territorio svolgono a tutela della salute dei cittadini”.