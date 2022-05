PD Villa San Givanni: “Filippo Bellantone candidadato “Dem” alla carica di Sindaco. Il PD in azione per Villa”

“I Democratici dello Stretto, gli Iscritti e Militanti del Circolo PD di Villa San Giovanni stanno contribuendo – assieme agli altri Partiti di Centrosinistra, alla Società Civile, alle forze di Opposizione all’Amministrazione uscente – a strutturare una Lista forte, plurale, davvero riformista, che possa finalmente dare un’Amministrazione competente e fattiva alla Città di Villa, traendo spunto dal lavoro della minoranza consiliare, del Gruppo Democratico.

Le ombre del dissesto economico finanziario si allungano sempre di più e Villa ha bisogno non di polemiche, di inutili distinguo, di sterili personalismi ma del lavoro di tutti, degli Amministratori e dei Cittadini, di una nuova Maggioranza e di una nuova Minoranza fedeli all’unico Interesse in campo, quello pubblico, quello della Comunità cittadina.

Il Partito Democratico, in sinergia con tutti i livelli territoriali competenti, e’ giunto per primo ad una Sintesi, ad una proposta, dopo un confronto serrato al suo interno e all’esterno, allargando il tavolo del confronto elettorale a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che hanno voluto entrare in relazione dialettica con la nostra Comunità Partitica”. Lo afferma in una nota Enzo Musolino, portavoce e membro coordinamento PD Villa San Giovanni.

“Tutti i percorsi intrapresi, le assemblee, i laboratori, le riunioni aperte, anzi spalancate al contributo di tutti i sinceri democratici (nessuno escluso), – prosegue la nota – sono serviti e sono stati utili alla sintesi.

Oggi, il PD, la compagine elettorale del Centrosinistra villese, indica alla carica di Sindaco l’ing. Filippo Bellantone, un iscritto e militante del nostro Circolo.

Con orgoglio, impegno e fiducia, tutto il Circolo del Partito Democratico si muove all’unisono per un risultato – un’Amministrazione seria e capace a Palazzo San Giovanni – che trascende il destino dei singoli per intercettare un NOI COMUNITARIO, una consapevolezza collettiva imprescindibile per vincere e per convincere.

Insieme a Filippo Bellantone e alla sua squadra il PD villese saprà mettere a frutto idee, risorse, saperi, capacità, speranze e visione per il futuro di tutti, per una Villa migliore”.