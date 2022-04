Arriva l’applicazione “FB Kiosk- Comune di Siderno”

Venerdì 22 Aprile, alle ore 10.00, l’Amministrazione comunale della Città di Siderno presenterà alla stampa l’applicazione “FB Kiosk- Comune di Siderno”, un servizio a tutti i cittadini, ai commercianti, alle associazioni dei settori produttivo e ricettivo.

FB Kiosk è un’innovativa piattaforma multimediale ed interattiva messa a punto da FB Trading Innovation. Si tratta di un Totem rivoluzionario che integra lo spazio digitale e consente l’interazione tra brand e clientela. Un vero e proprio assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale pronto a rispondere alle domande e alle curiosità di tutti gli utenti. Non solo un supporto al marketing aziendale ma una vera esperienza dialogica e coinvolgente. Il totem rientra tra i supporti smart per l’innovazione e l’informazione a disposizione dei cittadini e degli utenti economici della città di Siderno.

“FB Kiosk- Comune di Siderno”, rappresenta l’evoluzione tecnologica della vecchia cartellonistica dal punto di vista commerciale ponendo in essere una nuova frontiera della comunicazione outdoor e indoor. Fornisce tra l’altro la possibilità di avviare un virtual trainer, che può supportare i clienti ovunque si trovino fornendo loro ogni informazione in ogni momento della giornata.

Il Comune metterà a punto così un network di collegamento non solo per i servizi erogati dall’Amministrazione stessa ai cittadini, ma un vero e proprio info point, che proporrà, al servizio dei cittadini e dei visitatori, una vetrina delle attività locali, segnando una sorta di mappa turistica delle strutture visitabili a fini commerciali, ristorativi, culturali, sanitari di cui poter usufruire pianificando la propria permanenza in città.

FB Kiosk si intreccerà anche con quanto posto in essere dagli altri Comuni del comprensorio, ampliando così il network di servizi locali disponibili nell’area e valorizzando l’immagine dell’intera area jonica.