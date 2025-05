Crotone, Lamanna: “Porto e aeroporto infrastrutture fondamentali per lo sviluppo turistico”

“Nei primi giorni di questa nuova e avvincente avventura nella squadra di governo del sindaco Voce ho avuto modo di iniziare a conoscere meglio la macchina amministrativa e, contestualmente, di approcciarmi già con i grandi temi legati allo sviluppo della nostra Crotone: infrastrutture e turismo.

Il mese di maggio è, da tradizione, uno dei mesi più vivaci e più belli per la città.

Tra la festa dedicata a Maria di Capocolonna e il turismo crocieristico, Crotone sta vivendo un mese intenso che deve portarci ad alcune riflessioni.

Nei primi giorni di questo mese la città ha accolto ben cinque navi da crociera e altre tre arriveranno tra il 25 e 26 maggio.

Domenica 25, infatti, avremo la visita contemporanea di due Viking, il che significa circa duemila turisti che si riverseranno nelle strade del centro e il 26 aspettiamo la “Monet”.

Il porto, quindi, si sta confermando la più grande porta d’ingresso della città e della provincia.

In questi giorni ho iniziato una serie di interlocuzioni con chi sul porto vive e lavora e ho ricavato ulteriore convincimento sul valore strategico di questa fondamentale infrastruttura del nostro territorio.

Sul porto molto è già stato fatto in tema di riqualificazione grazie alla sinergia che il sindaco e l’amministrazione hanno stabilito con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ammiraglio Agostinelli e sappiamo già che ulteriori interventi sono in programma per rendere ancora più accogliente e funzionale questa fondamentale infrastruttura.

Il nostro porto ha tutte le carte in regola per diventare il reale volano di sviluppo del nostro territorio.

In questo ragionamento si inserisce sicuramente l’aeroporto che oggi ha aggiunto un ulteriore collegamento con la Germania.

Porto e aeroporto sono due “infrastrutture sorelle”, le due fondamenta su cui costruire un nuovo progetto di sviluppo che possa rendere il turismo non più un sogno o un’ambizione ma un vero processo economico endemico della nostra città e della nostra provincia”.

Lo afferma in una nota l’assesore al turismo Giovanni Lamanna.