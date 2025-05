Crotone, affido familiare: un legame in più su cui contare

L’ Ambito Territoriale Sociale di Crotone, che comprende i territori di Belvedere di Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale e Crotone, comune capofila, in collaborazione con l’Associazione “Centro Studi Affido APS” – dà il via ad un’iniziativa pensata per sensibilizzare e informare la comunità sull’importante tema dell’affidamento familiare e del sostegno alle famiglie in difficoltà.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Nel nostro territorio ci sono bambine/i e ragazze/i che stanno attraversando momenti di difficoltà. Famiglie che, in situazioni di crisi, hanno bisogno di un aiuto concreto.

Aprire la propria casa e il proprio cuore a un bambino o a un ragazzo significa offrirgli un’opportunità concreta di crescita e serenità.

L’affido familiare è un aiuto temporaneo e il suo impatto può durare per sempre.

Anche una semplice forma di supporto solidale può fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà.

L’invito, dunque, è quello di diventare una famiglia affidataria o solidale.

Per eventuali informazioni si può contattare il numero verde 800.66.15.92 o inviare una e-mail a: affido@comune.crotone.it

“L’affido può essere una grande opportunità per il bambino di affrontare serenamente il suo percorso di crescita ma è anche un gesto di grande solidarietà da parte di chi offre accoglienza e supporto” dichiara l’assessore Pollinzi