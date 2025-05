Crotone, PNRR: finanziati tre nuovi asili

Il Comune di Crotone è risultato beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di tre nuovi asili comunali.

Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi a seguito pubblicazione della graduatoria degli elenchi degli interventi ammessi da parte del Ministero dell’Istruzione.

Il Comune di Crotone avrà in dotazione 2.160.000 euro per la copertura di 90 posti.

Ciò consentirà all’ente di raggiungere una copertura del servizio per la fascia 0/2 anni (Livello di servizio essenziale) superiore al 33% secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021 e in linea con gli standard europei e accedere così a ulteriori contributi per la gestione degli stessi.

Nello specifico verranno quindi realizzati 90 nuovi posti, così ripartiti: 50 posti per una nuova struttura nei pressi della scuola Alcmeone di Via Saffo, 15 posti per una nuova struttura nei pressi dell’Istituto comprensivo di Papanice e 25 posti in una nuova struttura nei pressi dell’Istituto scolastico Rosmini in via Gallucci.

I nuovi posti vanno ad aggiungersi a quelli già in fase realizzativa presso l’Asilo via Pirandello e presso l’Asilo in contrada Margherita, rappresentando un significativo passo in avanti per l’offerta di un servizio essenziale da parte dell’ente, colmando un gap infrastrutturale storico.

Nei prossimi giorni al Comune verranno fornite indicazioni operative per la stipula della convenzione e sulle tempistiche di realizzazione.

“E’ con orgoglio che accogliamo la notizia, che conferma ancora una volta l’elevata capacità programmatica dell’ente nell’ottenimento di fondi comunitari per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la realizzazione di nuovi servizi. Grazie alla realizzazione dei tre nuovi asili e ai più di 2 milioni di euro di finanziamento, la città di Crotone si adeguerà ai livelli essenziali minimi di prestazione che prevedono una copertura del servizio dell’ente di almeno il 33%. Sono in totale 180 i posti che si realizzeranno grazie ai progetti messi in campo, che si aggiungono ai 50 già esistenti, quadruplicando l’entità del servizio. Numeri che parlano da sé. Così come parlano da sé il numero di progetti ottenuti e finanziati dal settore 4 dell’Ente “PNRR e Programmi e complessi”, di cui ringrazio tutto il team, in particolare l’ing. Blandino che ha lavorato personalmente alle candidature. Assume altresì una rilevanza particolare il completamento del polo scolastico di Papanice, i cui residenti dopo la realizzazione di una nuova mensa e di un impianto sportivo adiacente, avranno a disposizione anche un asilo nido. Guardiamo avanti consapevoli di stare costruendo un futuro per le nuove generazioni fatto di servizi e strutture moderne, e continueremo a lavorare con la stessa determinazione dei primi giorni per far crescere la nostra città” dichiara l’assessore Bossi.