Stringe una corda al collo di un anziano e tenta di strangolarlo: arrestato 44enne di Umbriatico (KR)

Ha stretto una corda al collo ad un anziano di 86 anni che ha perso i sensi ed e’ caduto esanime sul pavimento, l’aggressore, a quel punto, credendolo morto, si e’ dato alla fuga. E’ accaduto a Umbriatico, piccolo comune dell’entroterra crotonese, dove i carabinieri, in seguito ad una breve indagine, hanno individuato l’aggressore sottoponendolo a fermo per tentato omicidio.

Si trata di Roberto Perfetto, 44enne di Umbriatico che conosceva la vittima, Francesco Campana, dalla quale, stando ad una prima ricostruzione, pretendeva del denaro. Di fronte al diniego dell’86enne avrebbe quindi preso una corda stringendola da dietro al collo dell’uomo.

Ad evitare il peggio e’ stato l’intervento di alcuni familiari dell’anziano che non avendolo visto per l’intera giornata sono andati a casa dove lo hanno trovato riverso sul pavimento, privo di sensi e con una grossa tumefazione al volto, quindi hanno allertato immediatamente i carabinieri. L’anziano a quel punto e’ stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale di Crotone dove si trova tuttora ricoverato ma non versa in pericolo di vita.

Lo stesso 86enne ha quindi indicato ai carabinieri l’uomo che lo aveva aggredito.