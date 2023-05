Crotone, altre Casette dell’Acqua saranno installate in città

Dopo la positiva esperienza delle prime “Casette dell’Acqua” posizionate in vari punti della città, l’amministrazione Comunale ha deciso di proseguire il percorso prevedendo l’installazione di ulteriori distributori automatici in altri quartieri.

E’ stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per la gestione di due “Casette” da installare nei quartieri Papanice e Margherita.

L’avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Crotone.

Le domande dovranno pervenire entro il 14 giugno 2023.

Anche in questi quartieri, dunque, la cittadinanza potrà usufruire di acqua refrigerata, liscia e gassata contribuendo alla politica di sensibilizzazione dell’Ente sul tema della risorsa acqua e alla promozione di comportamenti ecologicamente sostenibili, incentivando il consumo di acqua potabile mediante azioni finalizzate al rispetto delle attuali politiche ambientali ed energetiche.

Tali impianti infatti sono capaci di fornire un servizio che rappresenti una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete dell’acquedotto, permettendo una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.