Isola Capo Rizzuto: avviso pubblico per la selezione di 5 operai

Continua la politica di rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Isola Capo Rizzuto messo in campo dall’Amministrazione Vittimberga: dopo la serie di concorsi pubblici avviati due anni fa che hanno portato all’assunzione di circa 40 dipendenti tra determinati ed indeterminati, ora si aprono le strade per cinque nuove posizioni.

E’ stato pubblicato lunedì 8 maggio, infatti, l’avviso pubblico per la ricerca di 5 operai generici per un periodo di 7 mesi ed un contratto a tempo pieno di categoria A1. Si tratta di personale per la manutenzione ordinaria degli immobili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di imbiancatura, riparazione serramenti, piccoli interventi idraulici, monitoraggio ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione stradale e manutenzione delle aree verdi. Per partecipare al bando basta aver assolto gli obblighi di studio minimi, ovvero la licenza media.

La tempistica è molto ristretta, c’è tempo fino a martedì 16 maggio. Gli interessati dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento, utilizzando il modello allegato all’Avviso di Selezione Pubblica, pubblicato sul portale dei Centri per l’Impiego – Regione Calabria e sull’home page del Comune di Isola Capo Rizzuto, inviando la propria candidatura, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC , all’indirizzo del CPI di Crotone, indicando nell’oggetto della Pec la seguente dicitura: “ AVVIAMENTO A SELEZIONE – n. 5 unità Operaio Generico – Ente richiedente Comune di Isola di Capo Rizzuto”.

L’indirizzo PEC del CPI di Crotone è il seguente: cpicrotone@pec.regione.calabria.it