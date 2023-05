Crotone, provvedimenti alla viabilità cittadina per consentire la processione della Sacra Effige di Maria di Capo Colonna all’ospedale cittadino

Al fine di consentire la processione delle Sacra Effige di Maria di Capo Colonna e il momento di preghiera all’Ospedale Civile con gli ammalati prevista per il prossimo 13 maggio sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di: via S. Messinetti, via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via A. Daniele, via A. Daniele da via Nuova Poggioreale a via Venezia, via Venezia da via A. Daniele a via E. Scalfaro, via E. Scalfaro da via Venezia a Corso Mazzini, via IV Novembre, via Bologna da via IV Novembre a via XXV Aprile, via XXV Aprile da via Bologna a via V. Veneto, via V. Veneto da via XXV Aprile a via Roma, dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00 del giorno 13 maggio 2023

– il divieto di transito su Piazza Pitagora dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00 del giorno 13 maggio 2023