Crotone, Cavallo al sindaco Voce: “Rifiuti pericolosi, non piegarsi a chi vuole fare della città una pattumiera”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere di Crotone, Marisa Luana Cavallo, tenuto oggi in Consiglio comunale sulla gestione dei rifiuti pericolosi, presenti in Località Farina-Trappeto

“Signor Sindaco,

a me non va di attaccarla per partito preso, oggi è tempo di costruire e non di distruggere, soprattutto perché problematiche così importanti devono unire e non dividere. La battaglia contro i veleni non ha colore politico e ciò che lo dimostra è la richiesta di questo consiglio comunale da parte di 15 consiglieri comunali ognuno con la propria identità politica. Ad ogni modo Sindaco lei è il primo responsabile della salute dei cittadini e non vorrei mai pensare che lei abbia barattato i soldi ricevuti da Eni con la permanenza dei rifiuti. Quello che oggi a noi interessa è sapere se questa battaglia la vuole fare o se ci ha rinunciato, perché se vuole farla deve difendere Crotone con le unghie e con i denti e pretendere che quei veleni vengano trasferiti fuori dal nostro territorio. Se lei Sindaco ama davvero Crotone, non può piegarsi alla volontà di chi della nostra terra vuole continuare a farne una pattumiera”.