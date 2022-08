Isola Capo Rizzuto (Kr), concerto dei The Kolors spostato a Le Castella per motivi di sicurezza

Dopo l’altissima affluenza avuta al Concerto di Arisa in Piazza del Popolo, che ha registrato la presenza di circa seimila persone ufficialmente conteggiate dai contapersone, la Commissione Provinciale di Sicurezza ha avviato una serie di incontri con l’ente comunale per trovare un’area più grande e sicura per lo svolgimento del concerto dei The Kolors in programma mercoledì 24 agosto.

Diverse sono state le aree proposte dai dirigenti comunali, come la stessa Piazza del Popolo con la possibilità di installare più schermi nelle piazze limitrofe, poi Viale Gramsci, Via Le Castella, area Club Juventus e Via Sant’Antonino ma nessuna di queste è stata ritenuta sicura per un evento di tale portata, mentre località Ventarola, valutata idonea inizialmente per gli spazi, è stata poi scartata per motivi di sicurezza dovuti ai parcheggi e alla vicinanza con la Statale 106.

Pertanto, dopo tutte le valutazioni del caso prese in accordo con la Questura di Crotone, la Prefettura, i Vigili del Fuoco e la Commissione di Vigilanza, la scelta, quasi obbligatoria, è ricaduta su Le Castella. L’unica area capace di contenere un alto numero di pubblico con tutte le misure di sicurezza previste per i grandi eventi è stata ritenuta l’area della Darsena Turistica di Le Castella.