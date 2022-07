Isola Capo Rizzuto (Kr), approvvigionamento idrico: approvato progetto da 1,2 milioni di euro

In questi giorni di forte carenza idrica che sta mettendo in ginocchio tutta la provincia e che, come noto, nel nostro territorio ci portiamo dietro da decenni soprattutto con l’arrivo della stagione estiva, arriva una notizia – si legge in un comunicato stampa del Comune di Isola Capo Rizzuto – che lascia ben sperare per il futuro. È stato approvato lunedì 25 luglio, con delibera di Giunta della Regione Calabria, un progetto per la realizzazione di una condotta idrica di approvvigionamento di potabilizzazione con un finanziamento di € 1.200.000,00.

Il progetto è stato avviato in perfetta sintonia tra il Comune di Isola e Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, grazie alla collaborazione tra il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e il presidente Roberto Torchia che hanno l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema acqua su tutto il territorio di Isola Capo Rizzuto. Nello specifico la condotta porterà l’acqua dal Lago di Sant’Anna direttamente al potabilizzatore cittadino e da qui verrà smistata a tutti i serbatoi, incluso quello di Colosimo Nord, cui la condotta che va dallo stesso potabilizzatore al serbatoio è stata completata nelle scorse settimane.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che dall’inizio del suo mandato ha preso in mano la grave situazione delle condotte cittadine si dice “soddisfatta per l’ennesimo importante tassello che va a quasi a completare un complesso puzzle qual è la rete idrica del territorio”.

“Sin dal nostro insediamento – continua il Sindaco – ci siamo prefissati come primo obiettivo quello sistemare definitivamente la problematica idrica che da decenni manda in difficoltà migliaia di cittadini durante la stagione estiva, con gravi danni economici soprattutto per l’agricoltura e il turismo”. “Nelle scorse settimane – sottolinea ancora la Vittimberga – sono terminati i lavori della condotta che dal potabilizzatore porta ai serbatoi di Colosimo Nord, inoltre è quasi terminato l’iter burocratico per l’assegnazione dei Pozzi Artesiani, già completati, e ora questa notizia che è quella più attesa e che ci permetterà di prendere acqua dal lago in maniera diretta e poi smistarla immediatamente nei vari quartieri”. “Stiamo risolvendo tanti problemi storici del territorio – conclude il Primo Cittadino – siamo certi che entro la fine del mandato risolveremo anche questo una volta per tutte e Isola non avrà mai più problemi di acqua. Per questo ci tengo a ringraziare personalmente il nostro ufficio tecnico, il Presidente del Consorzio Roberto Torchia e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che con grande attenzione sta cercando di porre rimedio a questo grave problema che attanaglia tutta la Regione”