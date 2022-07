Italia Cup di Vela: Crotone si prepara ad ospitare un altro grande evento sportivo

Crotone e il suo mare si preparano ad ospitare un altro grande evento sportivo: l’Italia Cup di Vela che si terrà dall’8 al 10 luglio prossimi.

Organizzato dal Club Velico e sostenuto dalla BPER: Banca, Comune di Crotone, Coni, Federazione Italiana Vela e Autorità Portuale, l’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare dalla presidente del Club Velico Paola Proto, dal sindaco Vincenzo Voce, dall’assessore allo Sport Luca Bossi e dal direttore territoriale della BPER: Banca Giuseppe La Boria.

Centocinquanta atleti, pronti a sfidarsi, in una delle discipline più spettacolari e suggestive che richiama tradizionalmente tanti appassionati.

Il villaggio sarà attrezzato e allestito presso il Molo Sanità nel Porto Vecchio che ha già ospitato eventi promossi dal Club Velico.

Molo che è dotato di grandi scivoli che consentono l’uscita in mare a molte barche, contemporaneamente e velocemente.

L’Italia Cup di Vela è uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali di settore e il Club Velico è già in moto da settimane per accogliere atleti ed accompagnatori con il consueto calore e professionalità.

Pur da anni impegnati nella organizzazione di eventi di altissimo livello sportivo il Club Velico non ha mai perso lo spirito di squadra, di grande famiglia che caratterizza i suoi componenti: “siamo volontari al servizio dello sport e della città” ha rimarcato la presidente Proto.

Il sindaco Voce nell’assicurare la massima collaborazione dell’Ente e augurare il buon vento per la riuscita dell’evento ha sottolineato la capacità organizzativa del Club Velico che rappresenta una realtà nell’ambito del panorama sportivo crotonese ed allo stesso tempo la capacità della città di poter essere palcoscenico ideale di grandi eventi sportivi.

L’assessore Bossi nell’evidenziare che la città può ospitare grandi eventi sportivi in qualsiasi stagione dell’anno ha sottolineato il valore della vela non solo come crescita dal punto di vista sportivo ma anche personale.