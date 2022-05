Provvedimenti viabilità cittadina nel comune di Crotone

1) Al fine di consentire la cerimonia di venerazione della Sacra Effige della Madonna di Capo Colonna per il tradizionale bacio è stata disposta l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per il giorno 5 maggio 2022 su tutta piazza Duomo dalle ore 14.00 alle ore 20.00

2) Per consentire lavori di manutenzione ordinaria è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata nel tratto di via C. Colombo tra piazza Rino Gaetano e l’incrocio di via Nuova Poggioreale dalle ore 7.00 del 4 maggio alle ore 18.00 del 10 maggio 2022.

3) Al fine di consentire lo svolgimento della tradizionale processione della Sacra Effige della Madonna di Capo Colonna verso l’ospedale e la Solenne Liturgia Pontificale è stato disposto:

– il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per il giorno 7 maggio su tutta piazza Duomo dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

– il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su via Silvio Messinetti dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 7 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dell’8 maggio 2022.

– il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta per il giorno 7 maggio 2022 su ambo i lati di via Bologna dall’incrocio con via XXV Aprile sino a via IV Novembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

4) È stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di sabato 7 maggio 2022 e dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di domenica 8 maggio 2022.

È stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi giorni e nei medesimi orari, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.