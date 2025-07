Salute, Loizzo (Lega): “Anche a Cosenza disponibile farmaco antitumorale prostata, battaglia vinta”

“Apprendo con grande gioia che finalmente anche il nuovo farmaco per il tumore alla prostata resistente alle terapie convenzionali arriva a Cosenza. Un’altra battaglia che come Lega abbiamo vinto e per noi è un vanto poter annunciare che anche nella nostra Calabria è possibile accedere ad un trattamento così importante per tanti pazienti. Frutto di un impegno che abbiamo portato avanti non solo in Regione, ma anche attraverso il dialogo sempre aperto e costante con l’azienda produttrice. L’accesso alle cure e la disponibilità di farmaci anti tumorali come questo fanno la differenza e possono davvero garantire una qualità della vita migliore a chi per via della malattia fatica a gestire anche le più semplici attività quotidiane”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali Simona Loizzo.