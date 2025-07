Cosenza, lavori CIS nel centro storico: divieti di sosta e transito su Corso Telesio anche nel tratto compreso tra via Antonio Serra e Piazza XV Marzo

Per consentire l’esecuzione nel centro storico dei lavori relativi all’intervento del CIS “Riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Storico, del Verde e dei sotto servizi”, la Polizia Municipale ha emanato una nuova ordinanza, dopo quella delle scorse settimane e con la quale erano stati adottati dei provvedimenti temporanei di modifica della vigente disciplina della viabilità su Corso Telesio, Via Galeazzo di Tarsia e sul Ponte Galeazzo di Tarsia. Nel nuovo provvedimento, finalizzato a consentire la cantierizzazione e l’esecuzione dei lavori, nel tratto di Corso Telesio compreso tra via Antonio Serra e Piazza XV Marzo, ed anche a garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada, la Polizia Municipale ha istituito dalle ore 7,30 di martedì 8 luglio, fino alle ore 18,00 del 31 luglio, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, su Corso Telesio, nel tratto compreso tra via Antonio Serra e Piazza XV Marzo, e, nello stesso tratto, il divieto di transito veicolare.

Resta libera la circolazione pedonale su appositi percorsi debitamente segnalati e protetti da parte dell’impresa esecutrice.