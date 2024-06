Mare Pulito, analisi indipendenti acque marine: convenzione con il laboratorio di chimica dell’ambiente dell’Unical

L’associazione Mare Pulito ha stipulato una convenzione con il Laboratorio di Chimica dell’ambiente (SILA), Dipartimento CTC – UNICAL per la realizzazione di un’attività di campionamento e analisi di laboratorio sulle acque marine del tratto costiero tirrenico cosentino.

Il progetto è reso possibile grazie alle donazioni e ai contributi di tutti i sostenitori.

Per la sua realizzazione l’Associazione Mare Pulito ha scelto di iniziare dalla fascia tirrenica cosentina, nell’ambito della quale – come ricorderanno in molti – nel 2021 veniva siglato il Protocollo d’intesa con i 21 comuni coinvolti.

Il progetto vuole offrire un supporto concreto a tutte le forze istituzionali coinvolte nella tutela ambientale.

L’associazione valuterà – come sempre – ogni segnalazione che arriverà sui propri canali, cercando di garantire un’indagine uniforme su tutto il tratto d’interesse.

I campionamenti saranno effettuati fino alla prima settimana di agosto.

Le analisi riguarderanno i seguenti parametri microbiologici:

a) Ricerca e conta di Escherichia Coli con metodo di misura ISO 9308-1:2014/Amd-1:2016

b) Ricerca e conta di Enterococchi fecali con metodo di misura ISO 7899-2:2003.

Mare Pulito continua a lavorare con impegno e responsabilità per il bene di tutti!