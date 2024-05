Nelle scuole di Cosenza il progetto di educazione finanziaria della Guardia di finanza

Nell’ambito di intese collaborative tra il Comando Provinciale Cosenza e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza sono stati programmati incontri tematici con studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia, per favorire la cultura della legalità economica e per illustrare i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza, con espresso richiamo anche all’anno in corso, in cui ricade il 250° Anniversario di Fondazione del Corpo.

In tale contesto, in data 8 maggio 2024, i Finanzieri della Tenenza di Scalea hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Caloprese di Scalea, nell’ambito di un percorso didattico di educazione civica – denominato “Educazione Finanziaria – Scopriamo l’Economia” – con la finalità di avvicinare i più piccoli ai concetti economici e promuovere l’educazione alla legalità.

Durante l’incontro sono stati trattati diversi argomenti, come l’importanza della prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale quale condizione necessaria per garantire i servizi fondamentali, il ruolo della Guardia di Finanza nel controllo della gestione del denaro pubblico, le attività a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e gli effetti negativi della contraffazione, in particolare nel settore dei giocattoli, e dei danni conseguenti all’uso di droghe in genere.

L’evento ha suscitato grande entusiasmo e interesse degli alunni, i quali hanno formulato molteplici domande ai militari della Guardia di Finanza, sia sulle origini del Corpo, sia sugli ambiti in cui opera e, infine, sul motto e sul simbolo che, da sempre, identificano l’Istituzione.

Gli alunni, infine, hanno donato ai militari della Tenenza di Scalea un disegno elaborato da loro in ricordo della giornata trascorsa insieme.

Tali iniziative testimoniano il costante presidio rappresentato dalla Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente non solo nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria, caratterizzati da elevato disvalore sociale, ma anche come organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.