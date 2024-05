Cosenza, ‘LibrinComune’: giovedì 30 maggio la presentazione del libro di Fabiola Salerno “Sguardi sull’Unione Europea”

“Sguardi sull’Unione Europea – Le slide raccontano”. E’ il titolo del libro di Fabiola Salerno, appena pubblicato dall’Associazione culturale Libraries Inside e che giovedì 30 maggio, alle ore 17,30, sarà presentato al Museo dei Brettii e degli Enotri. L’iniziativa si inquadra nella ormai collaudata rassegna libraria “LibrinComune”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e ideata dalla consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza. La presentazione del volume sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e della Presidente della commissione consiliare Istruzione, Chiara Penna. Previsti, presente l’autrice Fabiola Salerno, gli interventi del docente di Diritto Amministrativo dell’Università della Calabria, Daniele D’Alessandro, del Diplomatico dell’Unione Europea, Fernando Gentilini e di Arimondo Scrivano, studente di Computer Science Engineering del Politecnico di Milano. “Il libro di Fabiola Salerno – si legge sulle note che accompagnano il volume – è un libro sulla storia dell’Unione Europea: inizia dal mito della principessa Europa, attraversa gli anni nefasti del nazifascismo e si sofferma sul Manifesto di Ventotene e sui discorsi tenuti dalle madri e dai padri che hanno fortemente voluto l’UE. Fabiola Salerno ne ripercorre i momenti salienti della sua fondazione, ne descrive le istituzioni principali e racconta i problemi che la affliggono attualmente: dalle guerre al terrorismo, dalla gestione dei flussi migratori alle pandemie e ai cambiamenti climatici. Gli ultimi capitoli focalizzano l’attenzione del lettore sulla cultura che ha gettato le fondamenta del progetto europeo, con riferimenti letterari di pensatori che hanno da sempre diffuso l’idea di un’Europa come modello di riconciliazione fra i popoli e con la speranza che si possa riflettere su un nuovo umanesimo culturale europeo, necessario per realizzare il sogno dei padri costituenti. È un libro che si avvale sia dei linguaggi classici come quello storico, artistico e letterario, che di quelli più immediati come quello cinematografico, musicale e fumettistico, per offrire più punti di vista nella comprensione della complessità dell’argomento”.