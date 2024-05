Morano Calabro (Cs), precipita in burrone con la moto. Interviene il Soccorso Alpino

Si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, attivato dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza, per un uomo che, sbalzando dalla sua moto è precipitato per circa 25 mt in un burrone. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada Provinciale 241 Ex Ss 19 delle Calabrie che da Morano Calabro (CS) porta in località Campotenese. L’uomo, F. C. le sue iniziali di 38 anni, nella caduta ha riportato una probabile frattura ad una gamba.

I tecnici della Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria, sono intervenuti procedendo all’evacuazione del paziente in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castrovillari (CS) e consegnandolo all’ambulanza del 118.

Presenti sul posto i Carabinieri e l’elicottero del 118.