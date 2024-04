Andrea Procopio è il nuovo segretario cittadino del Centro Democratico di Cassano allo Ionio

Il Centro Democratico ha eletto all’unanimità il geom Andrea Procopio, al termine dell’assemblea degli iscritti avvenuta il 16 aprile.

L’elezione è avvenuta in un clima sereno e coinvolgente, che ha determinato uno spirito di intendi significativo per il futuro del partito. Tra gli obiettivi prefissati per il nuovo corso della segreteria di Procopio, si darà maggior importanza a tre fattori: sociale, lavoro e giovani.

Al termine della riunione, il commento del neo segretario cittadino: “soddisfatto e motivato per l’incarico assegnatomi dall’assise centrista. Sarò al servizio del partito e della comunità”. Dello stesso avviso anche Michele Guerrieri, Presidente dell’assemblea congressuale: “puntiamo sull’amico Andrea Procopio per portare nel dibattito politico l’esperienza e preparazione necessaria per le nuove sfide che ci vedranno sicuramente protagonisti”