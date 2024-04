Corigliano Rossano: consiglio comunale convocato per il 16 aprile

È stato convocati convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, in modalità mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, giorno 16 aprile 2024, alle ore 15:30.

Undici i punti all’ordine del giorno

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferme aliquote per l’anno 2024;

4. Addizionale comunale IRPEF conferma aliquote per l’anno 2024;

5. Decreto 16 gennaio 2018, n°14. “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026” ed elenco annuale dei Lavori Pubblici e “Programma triennale per l’acquisizione di forniture e servizi esercizi 2024/2026” – Approvazione;

6. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2024/2026 (Art. 58, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

7. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà od in diritto di superficie per l’anno 2024 (Art.142, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000)

8. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (Art. 170, Comma 1, D.LGS. n. 267/2000). Approvazione;

9. Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell’art.210, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 – anni 2024-2029;

10. Modifica art. 7 del Regolamento per la toponomastica e della numerazione civica, Approvato con deliberazione di C.C. n°92 del 20 novembre 2022;

11. Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri comunali Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Cassano Antonio e Scorza Gennaro, prot. n°0016470 del 07-02-2024, avente ad oggetto: “Art.13 Statuto comunale: Municipi e forme di decentramento amministrativo”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 19 aprile 2024. La diretta streaming audio-video garantisce la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home