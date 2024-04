Intervento ERP di Via Molicella: un primo importante traguardo raggiunto nella più complessiva azione amministrativa che il sindaco Franz Caruso sta portando avanti

“L’intervento ERP di via Molicella, la seconda opera pubblica delle complessive 11 di Agenda Urbana, inaugurata ieri dal sindaco Franz Caruso, ha riqualificato due edifici degli anni Settanta su cui non si interveniva da oltre trent’anni. Si tratta di un primo importante traguardo raggiunto nella più complessiva azione amministrativa che il sindaco Franz Caruso sta portando avanti, volta a ridare dignità a quartieri disagiati ed abbandonati per rilanciare lo sviluppo ed il progresso complessivo della città”. E’ quanto affermano l’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, ed il consigliere Francesco Alimena, delegato al Centro Storico, CIS e Agenda urbana.

“Oggi le palazzine di via Molicella – prosegue Francesco Alimena – sono dotate di cappotti termici, nuovi infissi, impianti di riscaldamento e climatizzazione efficienti, nuova illuminazione ad alta efficienza e, tramite app, ogni alloggio gestisce in maniera intelligente i propri consumi energetici. Risultato: tutti e 32 gli alloggi hanno guadagnato ben 2 classi di efficienza energetica. Infine, l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, la migliorata canalizzazione delle acque, il notevole abbattimento delle emissioni di CO2 e la rinnnovata estetica degli edifici saldano un debito morale che questa città aveva per questo quartiere e verso le famiglie beneficiarie degli alloggi. Grazie, inoltre, ai lavori esterni che hanno riguardato anche il rifacimento dei marciapiedi, si è complessivamente ridato rispettabilità e decoro all’intera zona”.

“Tale azione – afferma l’assessore Pina Incarnato – è complessiva e riguarda altri quartieri più popolosi come via Popilia, a cui è stato destinato un finanziamento pari a 2 milioni di euro e su cui a breve apriremo il cantiere, via Degli Stadi per il quale sono state impegnate risorse per 6 milioni di euro e per Serra Spiga e San Vito, dove i lavori pe rla riqualificazione delle aree esterne sono già in corso da settimane per un finanziamento di 7 milioni di euro. Sono queste importanti risposte che diamo rispetto all’edilizia residenziale pubblica e su quartieri e zone particolarmente complesse, perché multiformi e vaste, su cui non si interveniva da tempo immemore. Sostanzialmente abbiamo operato per favorire l’inclusione sociale, a sostegno delle necessità abitative di importanti fasce di popolazione svantaggiate, ma anche per imprimere una svolta concreta alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è anche quello di originare un generale decoro urbano che consentirà di armonizzare e contestualizzare questi quartieri con il resto della città”.

“Per fare tutto ciò è stato assicurato un impegno costante e quotidiano- concludono Pina Incarnato e Francesco Alimena – In primis progettando gli interventi che ci hanno permesso di reperire i fondi necessari e, successivamente, espletando tutte le procedure burocratico/amministrative per l’appalto e l’avvio dei lavori. Il tutto in soli due anni e mezzo, 30 mesi, dal nostro insediamento. Un risultato rilevante che ci sprona a fare di più e meglio”.