San Fili (Cs), al Teatro ‘Gambaro’ arriva la commedia musicale “Tu sono, io sei”

Un uomo si risveglia dal proprio torpore esistenziale. Senza che neanche se ne accorga, intraprende un viaggio all’interno del proprio io, tra passato, presente e futuro. Una vita non dissimile da quella di altre vite, ma più cosciente, consapevole. In questo viaggio, ritrova come propria compagna la sua “lei”, la fine e l’inizio di ogni cosa. Perché c’è sempre una persona che ci porta a cambiare e, nel corso della nostra vita, ci aiuta a scoprire la vera essenza di noi stessi.

È in questo messaggio il senso dello spettacolo “Tu sono, io sei”, in scena sabato 6 aprile alle 20.30 al teatro “F. Gambaro” di San Fili (Cs) nell’ambito della rassegna “Tutti a Teatro. Viaggio nei generi teatrali”.

Un viaggio contornato da nove diversi brani musicali e da coreografie che adornano un percorso introspettivo nel quale ognuno può riconoscersi e sul quale ognuno può meditare e ritrovarsi arricchito.

Una commedia musicale sperimentale scritta e diretta da Attilio Palermo che si pone l’obiettivo, nelle parole del suo autore, di “provare una nuova drammaturgia, musicale, coreografica”. Una produzione Palmo nella quale agiscono in armonia le interpretazioni di Giorgia Reda e Aldo Scaglione, le musiche originali di Luigi A. Morrone, le coreografie di Mario Palermo realizzate dal corpo di ballo composto da Anna Chiappetta, Alessia Mandoliti e Lucia Mondera, la scenografia di Andrea Capitolino.

Un appuntamento che conferma la qualità della collaborazione fra la compagnia Teatro Rossosimona, fondata e diretta da Lindo Nudo, e l’amministrazione comunale di San Fili, guidata da Linda Cribari. Come sempre la direzione tecnica dello spettacolo è affidata a Jacopo Andrea Caruso, affiancato da Raffaele Iantorno (tecnico di palcoscenico), Yonereidy Bejerano Jane (assistente di palcoscenico) e Anabel Sanchez Lang (logistica teatro). La direzione artistica è a cura di Lindo Nudo.

Gli eventi riportati sono finanziati con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Produzione Teatrale – Annualità 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.