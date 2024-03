Vaccarizzo Albanese (Cs), ultimo Consiglio comunale prima del voto: in Aula il resconto del sindaco Pomillo

“Rafforzare, dare continuità e concretizzare gli importanti risultati ottenuti e costruiti in questi anni intorno ai rapporti istituzionali e di amicizia con l’Albania. Far crescere ancora di più e proiettare su scala regionale e nazionale il Concorso dei Vini ed il Festival del Costume e degli ori arbëreshë, tra gli eventi identitari sui quali Vakarici ha investito e vuole continuare ad investire in termini di promozione e marketing territoriale”.

Sono, questi, alcuni dei concetti ed obiettivi chiave che il sindaco Antonio Pomillo ribadirà domani, martedì 26 marzo, in occasione del consiglio comunale, l’ultimo prima del voto, convocato in seduta ordinaria per le ore 19. In caso di seduta deserta il consiglio si riunirà il giorno successivo, mercoledì 27, alle ore 20.

Dall’esame di approvazione del Rendiconto 2023 al Ripiano di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2023; dall’adozione di misure correttive per rilievi su delibere da parte della Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria all’esame ed approvazione dello schema di convenzione ex art.30 del TUEL. Sono questi i punti all’ordine del giorno.