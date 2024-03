Corigliano Rossano (Cs), Fuochi di San Marco: pubblicato l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse

Nel solco della più vivida tradizione, la città si prepara ai festeggiamenti per i Fuochi di San Marco, è stato, quindi, emanato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei residenti nei quartieri del Centro storico di Rossano per la realizzazione dei tradizionali Fuochi in occasione della 188esima edizione.

Evento profondamente sentito, legato indissolubilmente all’identità della popolazione, questa antica tradizione ha origine nel 1836, anno in cui la città fu colpita da un forte terremoto, e proprio nella notte del 24 aprile la gente si trovò per strada accendendo fuochi e restando insieme per farsi coraggio.

A quanti vorranno partecipare all’evento, accendendo il fuoco nel proprio quartiere ed allestendo il tradizionale banchetto, l’Amministrazione comunale fornirà, gratuitamente, la legna da ardere per l’accensione dei fuochi. Per richiedere la legna da ardere è necessario compilare l’apposito modulo, la compilazione del modulo vale anche come adesione all’evento e servirà al Servizio Turismo per identificare i luoghi dei fuochi ed organizzare il programma di intrattenimento e di valorizzazione.

La domanda di partecipazione con contestuale richiesta della legna da ardere dovrà essere compilata sull’apposito modulo

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire al Comune di Corigliano Rossano:

– via pec, all’indirizzo

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it,

utilizzando esclusivamente il form di domanda allegato;

– in modalità cartacea, con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente. In quest’ultimo caso sarà possibile ritirare il modulo cartaceo da compilare, presso la portineria del comune in Piazza SS. Anargiri, oltre che presso l’Ufficio Turismo al I° piano.

La presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso, secondo le modalità sopra descritte, dovrà avvenire entro e non oltre martedì 09 aprile 2024 alle ore 14,00.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una mail all’indirizzo turismo@comunecoriglianorossano.eu oppure telefonare al numero 0983/5491245-246, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13.

Avviso e modello di domanda al link

https://tinyurl.com/3mtut8yx