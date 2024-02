Al largo di Corigliano nascerà un nuovo impianto eolico-solare

Green Arrow Capital, SolarDuck e New Developments hanno sottoscritto un accordo per sviluppo di un progetto ibrido eolico-solare flottante al largo di Corigliano Calabro (Cosenza) sul Golfo di Taranto.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’impianto, tra i primi in Italia, avrà una capacità di 540 Mw.

Il Progetto – riporta l’ANSA – rientra negli investimenti del fondo Green Arrow Infrastructure of the Future Fund (Gaif), che investe in energia rinnovabile e infrastrutture digitali nei mercati Europei e prevede l’installazione della tecnologia di piattaforma flottante ‘SolarDuck’. Con 28 turbine eoliche galleggianti da 420 MW di picco e una fotovoltaica di 120 MW di picco sarà in grado di generare oltre160 GWh di energia solare annua. Grazie ai pannelli fotovoltaici al largo della costa l’impianto avrà un “impatto ambientale minimo” è garantirà “condizioni di sicurezza in esercizio e durante le operazioni di manutenzione”.