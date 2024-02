Il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’ex parlamentare socialista Antonio Mundo: “Un esempio”

“E’ con grande tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa di Tonino Mundo, più volte parlamentare della Repubblica e Assessore regionale, uomo politico di spessore ed esponente di spicco del Partito Socialista Italiano”.

Lo ha detto il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, commentando la scomparsa del politico socialista.

“Tonino Mundo – ha aggiunto Franz Caruso -ha ricoperto tutti gli incarichi della vita istituzionale, da consigliere comunale e provinciale a sindaco, a consigliere ed assessore regionale fino agli scranni del Parlamento Italiano dove è rimasto per lungo tempo, ogni volta rieletto a suon di preferenze. Ma anche nel Partito socialista ha avuto incarichi di prestigio, sin da quando fu membro della Federazione dei giovani socialisti, arrivando poi ad essere eletto nel comitato centrale e alla direzione nazionale. Chi ha attraversato con lui quegli anni, ne ricorda ancora oggi il grande impegno e la proverbiale coerenza. Amava il partito – sottolinea ancora Franz Caruso – fino all’inverosimile, al punto da rimanere a dormire molte volte in federazione quando i direttivi finivano tardi e non poteva rientrare facilmente a casa. Di temperamento mite, Tonino Mundo aveva grandi qualità alle quali molti giovani socialisti hanno guardato con ammirazione, perché conosceva bene l’arte della politica e sapeva altrettanto bene praticarla. Incredibili le energie che profuse durante le sue lunghe campagne elettorali. Nel partito strinse diverse amicizie politiche e fu vicino a Francesco De Martino, a Cecchino Principe, fino a Bettino Craxi. La sua vita politica ha conosciuto grandi sacrifici ed è anche per questo che deve essere additato ad esempio”.

Il Sindaco Franz Caruso ha, infine, indirizzato i sentimenti del suo più profondo cordoglio, unitamente a tutta la giunta di Palazzo dei Bruzi, alla moglie di Mundo, Angela, e ai due figli cui ha espresso le più sentite condoglianze.