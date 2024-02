Il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Ugo Intini: “Figura di rilievo del PSI”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del compagno Ugo Intini che, anche dopo mani pulite, non ha mai abbandonato il partito socialista, adoperandosi sempre per il suo rilancio e la sua rinascita”. E’ quanto afferma commosso il sindaco di Cosenza, Franz Caruso che prosegue: “Alla sua figura, che è stata di grande rilievo nel panorama politico italiano ed europeo, mi legano tanti ricordi della mia militanza, sin da giovanissimo, nel PSI. Il compagno Ugo, giornalista per passione, che condusse tante battaglie, anche da direttore dell’Avanti, sempre impregnate di quei valori propri della nostra ideologia politica e che parlano un linguaggio chiaro di giustizia e libertà, è stato anche un uomo di altri tempi, fine intellettuale, colto, raffinato e rigoroso. Ironico e pragmatico nei suoi scritti, Ugo Intini ha segnato, affiancando Bettino Craxi per molto tempo di cui fu anche amico sincero, con il suo pensiero libero e la sua visione rinnovatrice della politica, la storia dell’Italia della prima Repubblica e, per molti, aspetti anche della cosiddetta seconda Repubblica. Ci mancherà molto! Esprimo sentimenti di sentita vicinanza alla famiglia, all’amata moglie ed al figlio Carlo”.