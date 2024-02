Corigliano-Rossano (Cs), raccolta differenziata: avviata la distribuzione delle nuove attrezzature anche alle utenze commerciali

Proseguono senza sosta le attività propedeutiche all’avvio del nuovo Servizio di Igiene Urbana nella città di Corigliano-Rossano. Mentre è in corso la consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche che ha preso il via lo scorso 1° febbraio, nei giorni scorsi è stata avviata la distribuzione delle nuove attrezzature anche alle utenze commerciali attraverso un servizio dedicato a cura di personale qualificato appositamente formato da Ecoross.

Parallelamente, in entrambe le aree urbane è in corso una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione per illustrare agli utenti le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di accompagnare la comunità alla “rivoluzione” che prenderà il via il prossimo 1° maggio, data in cui, eliminati tutti i cassonetti stradali, la raccolta dei rifiuti avverrà con il metodo del “porta a porta spinto” sull’intero territorio cittadino.

Ambizioso il Progetto messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, di cui l’azienda Ecoross è gestore, che si propone di incrementare la raccolta differenziata dal punto di vista quantitativo e qualitativo, promuovere l’adozione di pratiche sostenibili e rendere la città un esempio virtuoso in tema di gestione dei rifiuti. La sinergia tra la comunità, l’Ente e l’azienda è un elemento chiave per il successo del Progetto, in cui ogni singolo cittadino gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’invito è ad accogliere con entusiasmo e responsabilità il cambiamento, nella consapevolezza che ogni gesto quotidiano può fare la differenza.