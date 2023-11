‘Yes I Start Up Donne’, domani la presentazione alla Provincia di Cosenza. Succurro: “Progetto rappresenta valore aggiunto”

“Aver dedicato a tutte le donne vittime di violenza una delle tappe dell’importante percorso itinerante di promozione e sensibilizzazione all’utilizzo delle straordinarie occasioni di auto-impiego messe in campo dalla Regione Calabria insieme all’Ente Nazionale per il Microcredito rappresenta un valore aggiunto in termini di sensibilità e di attenzione verso quante, proprio attraverso queste misure di sostegno finanziario potranno investire fattivamente e da protagoniste, con la loro dignità e col loro talento, nella società e, ciò che più è bello, nella loro terra”.

È quanto dichiara la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro esprimendo apprezzamento per l’evento di presentazione del progetto regionale di sostegno all’emersione di nuove imprese femminili in Calabria Yes I Start Up Donne al quale, ospitato domani, giovedì 30 novembre nella Sala degli Specchi del Palazzo del Governo a Cosenza, su lodevole iniziativa della consigliera regionale Katya Gentile, presidente della VI Commissione Agricoltura Turismo, Commercio, Politiche Giovanili del Consiglio Regionale della Calabria, sono stati invitati a partecipare tutti i centri anti violenza della nostra regione.

Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, insieme alla Presidente Succurro e alla presidente Gentile, interverrà alle ore 10, nella Sala degli Specchi Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito.