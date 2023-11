San Giovanni in Fiore, ‘Donne e Diritti’: “Nel paese dell’Abate Gioacchino la sanità non funziona”

“A San Giovanni in Fiore, la città dell’Abate Gioacchino, la sanita’ non funziona ed il diritto alla salute continua ad essere compromesso !!!

Sono tanti i servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, che da tempo languono in uno stato di inefficienza e su cui rivendichiamo la massima attenzione di tutti i livelli Istituzionali finora assenti, distratti, disimpegnati.

Nel lungo elenco degli interventi necessari per ristabilire un minimo segno di reale inversione di marcia ricordiamo per l’ennesima volta :

1) Serve la Casa della maternità, o almeno l’attivazione del punto nascita;

2) È indispensabile ed urgente potenziare l’organico strutturale dei medici ospedalieri con unità in medicina e chirurgia;

3) Sono necessari un pediatra e un ortopedico al pronto soccorso; cardiologo e gastroenterologo nel reparto di medicina.

4) Serve far funzionare con i medici competenti le attrezzature medicali e diagnostiche presenti nell’Ospedale e non utilizzate con danno sanitario e grande spreco finanziario;

Per questa ragione da Sabato 2 Dicembre 2023 torneremo a protestare pubblicamente con un Sit-In davanti l’Ospedale a cui chiamiamo a partecipare tutte le cittadine ed i cittadini di San Giovanni !

Noi auspichiamo che davvero la lezione ed il grande messaggio storico, teologico e dottrinale dell’Abate Gioacchino, sia preso in considerazione, oltre ogni forma consumistica, per ricavarne i dovuti insegnamenti che possano aiutarci a costruire ” un mondo più giusto ” come da lui profetizzato !!!”.

Così in una nota l’associazione ‘Donne e Diritti’.