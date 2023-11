Master nuoto, Aqa Asd trionfa a Cosenza ed a Bodrum

Ancora un successo per la società Aqa Asd Cosenza che si aggiudica il “Trofeo Swimming Master” organizzato dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto domenica scorsa. 200 nuotatori in rappresentanza di 22 società provenienti da Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia; 500 presenze gare e 18 staffette: questi i numeri ufficiali.

La società cosentina ha conquistato 87183,45 punti: in classifica ha preceduto l’Asd Anzianotti Nuoto (53454,53 punti) e la Calabria Swim Race con 34240,62 punti. A ridosso del podio il Gruppo Atletico Sportivo (28051,36 punti) e il Kroton Nuoto con 26376,98 punti. Nel corso della partecipatissima manifestazione sportiva, Salvatore Vincenzo Sinopoli della Kroton Nuoto, nella categoria M70, ha stabilito il nuovo record italiano. Piena soddisfazione è stata espressa dal presidente Francesco Manna e da tutto lo staff organizzativo. “Una partecipazione straordinaria ma soprattutto tanto agonismo ed ottimi risultati per tutti. La nostra Aqa conferma l’ottima organizzazione e la costante crescita degli iscritti, con tempi notevoli”.

Non solo successi in Calabria ed in Italia. Aqa trionfa addirittura anche in Turchia, a Bodrum, nello specifico, per il master svoltosi i primi giorni di novembre. Doppio secondo posto, nella gara da 1 e 2 km, per l’atleta Aqa Carlo Palagrossi e per Aldo Di Folce. Oltre 550 iscritti e quattro gare per tutti in terra turca. “Esperienza unica, meravigliosa”, raccontano i protagonisti. “Siamo stati intervistati dalle Tv turche che si occupano di sport e, con orgoglio, ho enfatizzato la mia adesione alla società calabrese, ad Aqa, ed alla nostra splendida appartenenza al mondo del nuoto”, ha rimarcato Palagrossi.