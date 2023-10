Cariati (Cs): si riqualifica il lungomare Cristoforo Colombo

Lungomare Cristoforo Colombo, dotare l’area di marciapiedi e parcheggi per migliorare la fruizione in sicurezza del borgo storico marinaro da parte di residenti e ospiti. Sarà possibile attraverso la demolizione, finalmente, del muro perimetrale e delle gradinate del campo sportivo in uno dei quartieri crocevia della nuova marina cariatese, il San Paolo. Si tratta comunque del primo step di un progetto più ampio.

È quanto fa sapere il Sindaco Cataldo Minò informando con gli assessori ai lavori pubblici e all’urbanistica, Francesco Cicciù e Tommaso Critelli che la Giunta Municipale ha approvato ieri (mercoledì 18) il progetto esecutivo dei lavori di urbanizzazione, redatto dall’Ufficio tecnico comunale.

Attualmente le aree individuate presentano uno scarso livello di urbanizzazione, sono prive di percorsi pedonali e parcheggi che soprattutto nella stagione estiva, con l’aumento dell’utenza e con la presenza di diverse manifestazioni sportive, non garantiscono livelli standard di sicurezza e comunque sono fonte di disagi costanti. Il tratto di strada è, infatti, caratterizzato dalla presenza di un muro dell’altezza di circa 4 metri in precarie condizioni e da tempo necessitante di interventi di riqualificazione anche statica.

L’adeguamento delle opere di urbanizzazione che saranno eseguite attraverso l’accensione di un mutuo con la Cassa Deposito e Prestiti per un importo di oltre 92 mila euro, prevede, quindi, la demolizione del muro e delle gradinate del campo sportivo dove saranno realizzate posti auto e marciapiedi, senza ulteriore consumo di suolo.