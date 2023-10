Carta Evo Calabria, il sindaco Aurelio: “Vero e proprio punto di non ritorno su qualità e identità”

“Con la prolifica, innovativa e virtuosa attività messa in campo sin dal suo avvio dall’attuale assessorato e dal dipartimento agricoltura regionali la Calabria si sta posizionando ormai, per valutazioni e risultati diversi, finalmente ai vertici delle classifiche e tra le regioni pioniere. Così come è accaduto con la Carta degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP della Calabria a cura del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), primo esperimento nazionale, presentata ufficialmente nei giorni scorsi in Cittadella Regionale”.

A complimentarsi con l’assessore Gianluca Gallo e col direttore generale Giacomo Giovinazzo, con la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Giusi Princi e col direttore generale Crea Stefano Vaccari è il Sindaco Alex Aurelio sottolineando insieme al vicesindaco Nicoletta Tufaro Vicesindaco delegata alla agricoltura, il grande valore culturale, identitario, pedagogico, economico e di comunicazione che questo strumento potrà finalmente esprimere e far esplodere, sollecitando tutta la rete produttiva regionale non solo del settore oleario ma dell’intero comparto agroalimentare.

“La Carta dei nostri Evo – continua – rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno rispetto agli obiettivi strategici che in tutte le occasioni pubbliche l’assessore Gallo fa benissimo a scandire senza peli sulla lingua: preferire la qualità alla quantità, investire sull’identità per distinguersi, puntare sulla narrazione e sulla comunicazione efficace del prodotto e del territorio.

Dobbiamo riuscire a colmare – sottolinea il Primo Cittadino – anzi tutto i gap che ipotecano oggi ogni diverso sviluppo dell’agroalimentare di qualità di tutti i nostri territori: dalla scarsa capacità di trasformazione all’ancor più scarsa collaborazione in filiera tra i produttori, dalla debole inclinazione alla comunicazione ed al marketing di prodotto e territoriale fino alla scarsissima propensione all’acquisto delle produzioni locali, dalla piccola e grande distribuzione commerciale fino alle mense scolastiche.

Siamo convinti – conclude Aurelio, rinnovando i complimenti all’assessore Gallo ed alla Giunta Regionale per la visione, i contenuti e gli strumenti messi in campo – che anche quest’ultima iniziativa contribuirà assieme ad altre a stimolare la preziosa rete imprenditoriale calabrese, inclusa quella dell’alto jonio che continua a distinguersi anche sula qualità dell’extravergine, a fare quel passo avanti per competere sui mercati nazionali ed internazionali”.