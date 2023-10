Elezioni studentesche UMG. La lista “Controcorrente” correrà alla tornata elettorale del 18 e del 19 Ottobre

Correrà anche la lista “Controcorrente” alle elezioni del 18 e del 19 Ottobre 2023 per il rinnovo delle cariche studentesche dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Nata da una perfetta sinergia e comunione di intenti, idee e programmi delle associazioni “Artù” ed “Eureka”, oggi è stato dato l’annuncio sui social.

Annuncio che così recita:

“Siate affamati, siate folli”, diceva con fermezza Steve Jobs.

Noi ci crediamo e vogliamo dimostrare questo.

Vogliamo dimostrare di essere affamati e folli, così tanto da pensare che le cose possano migliorare.

Vogliamo dimostrare che l’associazionismo studentesco, quando è portato avanti da persone competenti e tenaci, può essere lo strumento per costruire, giorno dopo giorno, la storia di un territorio e scriverne il suo futuro.

Lo facciamo per noi e per chi come noi, folle e affamato, crede in questa terra. Ma lo facciamo anche per quelli che, invece, non ci credono più, per i disillusi e i più delusi. Lo facciamo soprattutto per loro affinché un giorno (non lontano) possano rendersi conto, grazie a tutto l’impegno che metteremo, che questi ragazzi che oggi scrivono queste righe, parlano per le aule e per le strade, sono gli stessi ragazzi che li hanno fatto ricredere, quelli che hanno dimostrato che il cambiamento può avvenire.

Siamo pronti a scendere in campo, a metterci la faccia e il cuore.

Vogliamo camminare, costruire e dare forma alle nostre idee. Lo vogliamo fare con la nostra coerenza, con la nostra libertà, con la nostra forte determinazione.

Il nostro grande obiettivo è di combattere quel sistema che da anni soffoca questa realtà, offrendo una valida alternativa, una guida che duri nel tempo per aiutare la nostra Università a ricoprire il ruolo che merita nel panorama nazionale ed internazionale.

Noi siamo qui oggi e ci saremo domani, perché noi amiamo la nostra città e la nostra Università, e questa è una storia che non tramonterà mai.

Questo è l’obiettivo comune delle persone che oggi sottoscrivono queste parole.

Persone con percorsi ed idee diverse ma che decidono di lavorare e combattere insieme affinché la nostra diventi una realtà ammirata, amata e rispettata.

Il 18 – 19 Ottobre fai la scelta giusta.

Per Controcorrente.

Le Associazioni: Artù & Eureka “.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 18 e 19 ottobre 2023 e le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma e-voting (ELIGO) di Ateneo, secondo il seguente calendario: 18 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 19 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.00.