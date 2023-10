Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Divina Gonzales, storica assistente sociale del Comune di Cosenza

Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Divina Gonzales, prima assistente sociale del Comune di Cosenza. “Sappiamo il ruolo delicato ed importante che rivestono le figure degli assistenti sociali all’interno di ogni Comune – ha detto Franz Caruso nel messaggio indirizzato alla famiglia. Oggi, con Divina Gonzales scompare una donna esemplare che ha incarnato da pioniera quel ruolo e quelle funzioni insostituibili, dando prova di grande attaccamento al lavoro e di un’esperienza maturata sul campo e sempre più accresciuta negli anni di attività lavorativa. Divina Gonzales – ha aggiunto il Sindaco – era andata in pensione nel 1996, dopo 34 anni di onorata carriera, con il ruolo di coordinatrice dei servizi sociali. Aveva iniziato il suo impegno nell’ex ONARMO (Opera nazionale di assistenza religiosa e morale degli operai, con Mons.Augusto Lauro). Al Comune di Cosenza dal 1963, ebbe, oltre a tante altre, la felice intuizione di dar vita al soggiorno vacanze anziani, pensato per dare sollievo ai cittadini “diversamente giovani” appartenenti alla terza età. La sua idea fu un caposaldo per le politiche sociali anche degli anni successivi. Non va sottaciuta – ha ricordato ancora Franz Caruso – la sua attività di docente nei corsi di formazione per assistenti sociali, Sono stati in molti ad intraprendere questa attività seguendo i suoi insegnamenti e i suoi consigli. In questo triste momento giungano ai figli e a tutti i suoi familiari le mie più sentite condoglianze insieme a quelle di tutta l’Amministrazione comunale”.