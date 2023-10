Fuscaldo: i lavori del Comitato Provinciale del partito NOI MODERATI

Si è tenuto nei giorni scorsi nel salone della delegazione municipale di Fuscaldo Marina il Comitato Provinciale del partito NOI MODERATI.

In un ambiente ricco di passione politica e di entusiasmo, dove era palpabile il clima di una nuova stagione politica, con il salone pieno in ogni ordine di posto, con la partecipazione di donne, uomini e giovani desiderosi di dare il proprio contributo.

Presenti all’importante appuntamento il coordinatore regionale on. Antonello Talerico il dirigente nazionale on. Pino Galati, il coordinatore provinciale avv. Riccardo Rosa, l’ex sindaco di Fuscaldo prof. Davide Gravina e numerosi rappresentanti e simpatizzanti di diverse aree della provincia di Cosenza.

Ha aperto i lavori Riccardo Rosa illustrando ai presenti il lavoro svolto dal partito provinciale, del numero sempre più crescente di adesioni provenienti dal territorio, delle battaglie politiche intraprese, della necessità di nominare i commissari comunali per poter celebrare i vari congressi all’inizio del prossimo anno.

Subito dopo è intervenuto Davide Gravina sottolineando l’importanza di ascoltare le istanze provenienti dal territorio, del sapere curare il rapporto con il mondo cattolico, di tramutarci in sentinelle del patrimonio ambientale, di avere la capacità di rappresentare con coraggio il punto di vista di NOI MODERATI sui temi etici.

Importanti interventi si sono succeduti sottolineando tematiche quali: lavoro, sanità, trasporti, scuola, ambiente. Tra le persone che hanno preso la parola troviamo: Vincenzo Cesareo, Antonio Gerace, Debora Pellegrini, Francesca Perrotta, Pino Losardo, Lorena Matta, Claudio De Luca, Marco Azzarito, Angelo Pugliese. Importante e toccante, durante la manifestazione, la testimonianza della sorella di Ilaria Sollazzo, vittima di femminicidio.

Hanno chiuso gli interventi del comitato provinciale l’on. Pino Galati e l’on. Antonello Talerico. Galati ha aggiornando i partecipanti del lavoro svolto dal partito a livello nazionale e come viene seguito con particolare importanza il laboratorio politico calabrese dai vertici di NOI MODERATI. Da non perdere di vista l’importanza di costruire, a livello regionale, una struttura burocratica capace di far spendere tutti i finanziamenti europei creando opportunità concrete per i calabresi.

Le conclusioni finali sono state tratte dall’on. Antonello Talerico, in qualità di coordinatore regionale del partito, che parlando dell’attività all’interno del Consiglio Regionale, ha sottolineando l’azione del governo regionale non fatta soltanto di luci. Necessita andare oltre la finanza pubblica intercettando investimenti privati per provocare sviluppo e occupazione in Calabria. Ha sottolineato, inoltre, la crescita del partito in tutte le cinque provincie calabresi invitando infine i presenti ad essere i veri e autentici protagonisti della nuova stagione politica.