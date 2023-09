L’ospedale di Cariati sarà oggetto di restyling: TAC ok, Pronto Soccorso entro metà ottobre

“Accogliamo con soddisfazione gli aggiornamenti sullo stato dell’arte dei lavori che stanno interessando e che interesseranno da qui ai prossimi mesi il Vittorio Cosentino. Ci crediamo: di questo passo e attraverso l’attenzione costante e puntuale della Regione Calabria, questo territorio potrà uscire dall’isolamento e vedersi riconoscere finalmente il diritto alla salute”.

È quanto dichiara il Sindaco Cataldo Minò che nei giorni scorsi ha accolto e accompagnato il consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente della Terza commissione Sanità in sopralluogo ai reparti del presidio ospedaliero.

“Pronto soccorso: i lavori sono in corso. Per il loro completamento ci vorrà probabilmente la metà di ottobre. La TAC è già stata installata. Sarà ripristinato anche il laboratorio analisi. L’Ospedale sarà oggetto di restyling. Si sta preparando un progetto con fondi di bilancio per rifare le facciate e l’ingresso. Sono, questi, alcuni degli elementi emersi durante il giro che è partito proprio dal Pronto Soccorso; il primo dei cinque – ha ribadito la Straface – che il Presidente Roberto Occhiuto ha voluto inserire nella nuova rete ospedaliera.

Il Primo Cittadino ha ringraziato il consigliere regionale e per il suo tramite il Governatore della Calabria per l’attenzione costante alla questione sanità che – come dimostrato – si concretizza anche con la presenza sui territori; a testimonianza della vicinanza alle istanze delle comunità interessate.

La Presidente Straface è intervenuta anche sulla questione Ospedale di Comunità. Finanziato con il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR), i lavori dovranno partire entro dicembre. Per quanto riguarda la CASA DELLA SALUTE – la vecchia palazzina ex art.20 – in questo momento si sta provvedendo ad aggiornare i prezzi. Si procederà, quindi, con l’appalto. Con l’arrivo del telecomandato e di un mammografo sarà completata la radiologia e poi dovranno partire i lavori di sistemazione.

Per quanto riguarda, infine, le sale operatorie il consigliere regionale ha confermato che saranno ripristinate per il day surgery come previsto dalla rete ospedaliera in quanto il Cosentino risulta ospedale di zona disagiata. Lungodegenza e Medicina sono già contemplati insieme agli ambulatori per il day hospital”.