Ospedale della Sibaritide, il partito “Noi Moderati”: “Opera attesa da decenni, importante provvedere agli ultimi passaggi”

Il partito NOI MODERATI, della provincia di Cosenza, segue con particolare attenzione la vicenda della costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide. Un’opera attesa da decenni, in cui sono riposte le speranze di una sanità finalmente efficiente, capace di dare risposte concrete ai cittadini.

I lavori, in questo particolare momento, vivono una fase di stasi. Il partito provinciale comprende bene l’attesa della popolazione residente, rispetto al completamento dei lavori, e per tale motivo è costante il monitoraggio sull’importante cantiere.

NOI MODERATI può affermare che si è in attesa del via libera alla variante, resasi necessaria per una serie di problematiche: le nuove esigenze scaturite dalla pandemia; gli adeguamenti alle nuove normative sanitarie, di sicurezza e impiantistica; il conseguente reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle nuove modifiche; l’aumento delle materie prime, rispetto all’originario capitolato, i cui prezzi sono notevolmente aumentati.

L’auspicio di NOI MODERATI è quello che, in questo delicato scenario, il Presidente Occhiuto e la Regione Calabria portino avanti tutte le operazioni tecniche, funzionali ed economiche necessarie per la soluzione del problema. Sostanzialmente è l’individuazione dell’atto finale da approvare, in relazione alla variante in corso d’opera, tenendo conto del finanziamento dei maggiori costi per i lavori.

Quest’ultimi sono passaggi importanti e fondamentali per chiudere in tempi accettabili il cantiere dell’ospedale della Sibaritide, promuovendo una nuova stagione della sanità calabrese, possibilmente caratterizzata da maggiori luci e minori ombre.