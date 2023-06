Corigliano-Rossano: problemi idrici in contrada Cantinella

Durante i lavori per la metanizzazione di contrada Cantinella, la ditta che sta operando sul posto ha involontariamente danneggiato una tubazione della condotta idrica comunale. Sul posto a sostegno, della ditta, sono intervenuti i tecnici del settore Reti e Manutenzione del Comune che sono già all’opera. Mentre sono in corso i lavori potrebbero verificarsi problemi nella regolare erogazione idrica in contrada Cantinella e San Nico.