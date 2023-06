Cariati (Cs), il sindaco Minò: “Puntiamo sul turismo familiare”

“Con il suo complessivo patrimonio di spiagge che si estendono sullo jonio per oltre 13 km, in alcuni tratti preservate dall’intervento dell’uomo; con le sue acque poco profonde, letteralmente a misura di bambino, Cariati può continuare ad investire sulle famiglie, target che più di ogni altro guarda alla qualità dei servizi offerti e all’esperienza. Continuare a farne una destinazione eco-sostenibile e di qualità è per l’Amministrazione Comunale impegno prioritario”.

È quanto dichiara il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, esprimendo soddisfazione con il consigliere comunale delegato alle politiche per i turismi e marketing territoriale Antonio Scarnato per la conferma del riconoscimento della Bandiera Verde anche per il 2023.

“La vicinanza e prossimità del borgo marinaro alla cittadella fortificata bizantina, raggiungibili vicendevolmente a piedi – aggiungono – rappresentano un valore aggiunto dal quale partire per promuovere l’esperienza Cariati non solo in estate ma 365 giorni l’anno.

Spiagge a misura di bambino, servizi per le famiglie, un ambiente accogliente e sicuro. Il prestigioso riconoscimento, conferito dall’Associazione italiana dei Pediatri, è stato assegnato nei giorni scorsi dal medico Italo Farnetani, ideatore della green flag, nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a Roccella Jonica”.