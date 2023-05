Caloveto, ordinanza pulizia terreni incolti: 20 giorni per non incorrere in sanzioni

Prevenzione incendi, l’Amministrazione Comunale ordina la pulizia di appezzamenti o reliquati di terreno privati adiacenti o limitrofi a vie, spazi pubblici e non, in carenti condizioni igienico-sanitarie, perché privi di manutenzione; incolti ed invasi da erbaccia, ricettacolo di rifiuti e rifugio per animali diversi. 20 giorni di tempo per provvedere e non incorrere in sanzioni.

È quanto contenuto, in sintesi nell’ordinanza del Sindaco Umberto Mazza.

È rivolta a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali.

Dovranno provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia della striscia di terreno per una lunghezza di almeno 5 metri, mediante aratura o zappellatura ed asportazione di ogni seccume vegetale.