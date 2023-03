La Piana di Sibari e le nuove politiche agricole: Forza Italia chiama a raccolta istituzioni e imprenditori per un confronto

Quale ruolo per la Piana di Sibari nell’agricoltura che cambia. Sarà questo il tema di un incontro-dibattito promosso dalla sezione sibarita di Forza Italia, in programma per Venerdì 24 Marzo, con inizio dei lavori fissato alle 18.30. Alla manifestazione, che si svolgerà nei locali della sezione in via Jacobi, prenderanno parte – in veste di relatori – i consiglieri comunali azzurri Sofia Maimone e Stefano Pesce, l’imprenditore agricolo Matteo Perciaccante, la responsabile del Dipartimento nazionale Sicurezza Alimentare di FI, Fulvia Caligiuri. Le conclusioni saranno invece tratte dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

«La riforma della Politica Agricola Comune – spiegano Maimone e Pesce – apre la strada a politiche fondate su risultati e prestazioni, imprimendo dunque un’accelerazione in fatto di competitività per perseguire con maggior efficienza gli obiettivi comuni dell’UE in materia di sostenibilità sociale, ambientale ed economica nell’agricoltura e nelle zone rurali». Aggiungono Maimone e Pesce: «Siamo dunque di fronte ad un rilevante cambio di scenario: da qui l’iniziativa di FI, per favorire un confronto a più voci, con l’obiettivo di preservare ed anzi rilanciare la centralità della Piana di Sibari nel contesto agricolo calabrese e meridionale, nel solco di una programmazione regionale finalmente attenta e vicina ai territori ed alla valorizzazione delle loro potenzialità, ad iniziare da quelle agroalimentari di qualità».