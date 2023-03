Aperto oggi a Cosenza il quinto cantiere di Agenda Urbana: il nuovo sistema d’illuminazione del Centro Storico

“L’apertura del quinto cantiere di Agenda Urbana riaccende le luci, è proprio il caso di dire, sul nostro meraviglioso centro storico”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Cosenza Vecchia, a partire dalla sua arteria principale, Corso Telesio, che lo attraversa da nord a sud, comprendendo le diverse piazze e slarghi a marcata valenza storico-culturale e monumentale ed i vicoli che lungo esso si aprono, con particolare riferimento alla piazza che racchiude il cuore pulsante della città antica, ovvero la sua chiesa Cattedrale di cui, quest’anno, ricorre l’ottocentenario, oggetto essa stessa di intervento puntuale di illuminazione scenografica.

“La progettazione – prosegue il sindaco Franz Caruso – ha previsto un’ illuminazione capace di coniugare efficienza e sostenibilità, tutelando il nostro prezioso patrimonio storico/culturale. L’idea è quella di fornire una guida visuale in grado di orientare le persone e di indirizzarle correttamente alla fruizione dei luoghi con l’obiettivo di creare il benessere di tutti i cittadini e la valorizzazione e rivitalizzazione del contesto urbano attraverso la creazione d’atmosfera, l’interazione sociale e la promozione e definizione di una identità esclusiva del territorio”.

“La riqualificazione e l’efficienza gestionale della nuova illuminazione a Cosenza Vecchia – conclude il primo cittadino – metterà in rilievo, valorizzandoli, i monumenti ed i dettagli architettonici di cui è ricca ed in cui sarà più piacevole, oltre che più sicuro, passeggiare, sostare e vivere”.

Le aree interessate da interventi puntuali di progettazione illuminotecnica e scenografica, curata dal settore 11, sono le seguenti: Corso B. Telesio; Piazza dei Valdesi; Piazza Piccola; Piazza Duomo; Piazza Aulo Giano Parrasio; Piazza XV Marzo; Castello Normanno Svevo.

“Si è prestata grande attenzione alla scelta dei corpi illuminanti – spiega il delegato al centro storico, Francesco Alimena – e si è posta particolare attenzione al loro posizionamento, favorendo l’inserimento sotto gronda al fine di esaltare le caratteristiche del luogo e degli elementi architettonici. Alle funzioni illuminotecniche notturne è stato associato un forte valore estetico e di valorizzazione del contesto storico di intervento attraverso: la riduzione del fenomeno di abbagliamento, la luce intrusiva e contenendone l’impatto ambientale con l’impiego di tecnologie di nuova generazione per l’illuminazione quali quelle a LED. La progettazione nel contempo ha posto anche come prioritario una riqualificazione che mira al contenimento dei consumi energetici coordinando, proprio per il suo ruolo centrale i futuri interventi del territorio comunale. Un elemento di attenzione del progetto sarà la proposta di materiali che garantiscono soluzioni che favoriscano ridotti livelli di manutenzione periodica ed una durata nel tempo”.