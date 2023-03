Fuochi San Marco 2023, il Comune di Corigliano Rossano incontra le associazioni

“Anche quest’anno come da quasi due secoli ricorderemo nelle nostre piazze e nei nostri quartieri il terribile terremoto che nel 1836 mise in ginocchio Rossano e tutto il suo comprensorio, costringendo i cittadini a rifugiarsi in falò improvvisati per le strade mentre tutto intorno crollava, allestendo delle tavolate di fortuna per condividere quei momenti drammatici senza mai perdere la speranza.

Fra memoria ed intrattenimento, passando per la cultura, la tradizione, l’enogastronomia, i “Fuochi di San Marco” rappresentano la realizzazione di un’importante sinergia fra l’Amministrazione Comunale e le realtà locali per regalare alla cittadinanza momenti di grande intrattenimento arricchiti da rievocazioni di natura storico-culturali.

Continuando a lavorare, quindi, sulla partecipazione dal basso, di associazioni muovendosi per tempo per avere modo di organizzare un evento con diverse sfaccettature, domani – 7 marzo 2023 – alle ore 16 è stato organizzato un incontro, nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri con le diverse associazioni e realtà operanti su Corigliano-Rossano per costruire insieme un evento unico grazie anche al loro contributo”.

E’ quanto si legge in una nota del Comune di Corigliano Rossano.