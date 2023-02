PSI San Giovanni in Fiore: “Basta con la pubblicazione di atti non legittimati dalle norme di legge vigenti”

“Nonostante più volte il Partito Socialista Italiano di San Giovanni in Fiore abbia denunciato pubblicamente alcuni abusi di legge, consumati dall’attuale Amministrazione Comunale, nel corso di oltre due anni di gestione del Comune, a nostro avviso, si continuano a violare le normative legali con molta spregiudicatezza. Da circa un anno è scaduto il contratto stipulato tra il nostro Comune e la società appaltatrice del servizio raccolta rifiuti solidi urbani.

A tutt’oggi si continua con delle proroghe incomprensibili, in quanto la legge prevede che si può prorogare, solo una volta, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a condizione che il bando di gara sia stato pubblicato. Come giustificherà, il responsabile di quel servizio la proroga del contratto, ad un qualsiasi giudice, che è passato quasi un anno, senza aver nemmeno bandito la gara?

Dopo aver contestato, con motivazioni legali, le determinazioni n. 606 del 12.12.2022 e n. 673 del 31.12.2022, il PSI rivolge un appello ultimativo alla attuale Amministrazione Comunale a guida Rosaria Succurro: “Basta con la pubblicazione di atti non legittimati dalle norme di legge vigenti”. IL PSI sarà attento e vigilerà in difesa degli interessi dell’intera cittadinanza florense”.

Così in una nota il PSI di San Giovanni in Fiore.