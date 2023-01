Si incendia stufa a pellet: uomo ustionato a Corigliano Rossano

Un uomo è rimasto ferito in seguito all’incendio di una stufa a pellet. E’ accaduto, questa mattina, nella frazione Schiavonea, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. All’improvviso si sono sviluppate le fiamme e il proprietario dell’appartamento ha riportato ustioni ed e’ stato trasferito in ospedale a Cosenza. Ferito in modo lieve anche il figlio. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. (AGI)